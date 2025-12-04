Предприятию на Харьковщине придется заплатить 1 млн грн: кому и зачем

Харьковские правоохранители обязали ООО, не платившее аренду за участок, заплатить в бюджет громады почти 1 млн грн.

«Установлено, что в 2011 году между двумя владельцами нежилых зданий, расположенных в Первомайском (сейчас — Златополь), и горсоветом заключен договор аренды земельного участка, на котором размещены указанные помещения», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Площадь земли – почти 3,3 га, а стоимость – более 7,8 млн гр6, добавили правоохранители.

«Впоследствии здание приобрело ООО, и к нему перешли права и обязанности арендатора участка. Однако предприятие проигнорировало обязательства по соглашению и ни разу не заплатило арендную плату. В результате образовалась задолженность», — отметили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители подали иск в ООО о взыскании задолженности по арендной плате. Суд его удовлетворил.

Теперь предприятие должно заплатить Златопольскому горсовету почти 1 млн гривен.