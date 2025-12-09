Генштаб: одна атака РФ на Харьковщине, на Купянском направлении — затишье
Один раз атаковали российские военные с начала суток в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну атаку в районе Прилипки.
На Купянском направлении военные РФ наступательных действий не проводили.
Напомним, утром 9 декабря Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было 12 боев. На Южно-Слобожанском направлении российские военные атаковали восемь раз около Волчанска, Синельниково и Отрадного. На Купянском – ВСУ отбили четыре штурма в районе Петропавловки и Песчаного.
Дата публикации материала: 9 декабря 2025 в 17:30