Генштаб: одна атака РФ на Харьковщине, на Купянском направлении — затишье

Фронт 17:30   09.12.2025
Елена Нагорная
Один раз атаковали российские военные с начала суток в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну атаку в районе Прилипки.

На Купянском направлении военные РФ наступательных действий не проводили.

Напомним, утром 9 декабря Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было 12 боев. На Южно-Слобожанском направлении российские военные атаковали восемь раз около Волчанска, Синельниково и Отрадного. На Купянском – ВСУ отбили четыре штурма в районе Петропавловки и Песчаного.

Читайте также: Выдавить россиян из Купянска полностью не удается, что в Волчанске – Трегубов

