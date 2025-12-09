Live

Генштаб: одна атака РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку – затишшя

Фронт 17:30   09.12.2025
Олена Нагорна
Один раз атакували російські військові від початку доби на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у районі Приліпки.

На Куп’янському напрямку військові РФ наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, вранці 9 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби у Харківській області було 12 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку російські військові атакували вісім разів біля Вовчанська, Синельникового та Одрадного. На Куп’янському – ЗСУ відбили чотири штурми в районі Петропавлівки та Піщаного.

