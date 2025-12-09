На Богодуховщине в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС

В течение суток у спасателей региона было 26 оперативных выездов. Из них девять – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харькоской области.

Одно возгорание началось в результате российских обстрелов – оккупанты ударили по Чугуевскому району.

«8 декабря в 16:58 поступило сообщение о бытовом пожаре в складском здании частного предприятия по ул. Карповская в городе Харькове. Горели помещения на площади 400 кв. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

А в поселке Коломак Богодуховского района загорелась комната в доме на площади 20 квадратных метров. По приезду спасатели нашли на месте происшествия тело мужчины 1986 года рождения.

Также, добавили спасатели, пиротехники выявили и изъяли 40 единиц взрывоопасных предметов.