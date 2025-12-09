На Богодуховщине в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС
В течение суток у спасателей региона было 26 оперативных выездов. Из них девять – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харькоской области.
Одно возгорание началось в результате российских обстрелов – оккупанты ударили по Чугуевскому району.
«8 декабря в 16:58 поступило сообщение о бытовом пожаре в складском здании частного предприятия по ул. Карповская в городе Харькове. Горели помещения на площади 400 кв. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.
А в поселке Коломак Богодуховского района загорелась комната в доме на площади 20 квадратных метров. По приезду спасатели нашли на месте происшествия тело мужчины 1986 года рождения.
Также, добавили спасатели, пиротехники выявили и изъяли 40 единиц взрывоопасных предметов.
Читайте также: Не снабжают даже водой: военным РФ не хватает провизии на севере области – ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, Харьковщна;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Богодуховщине в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2025 в 08:18;