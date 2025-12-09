Live

На Богодуховщине в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС

Происшествия 08:18   09.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Богодуховщине в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС

В течение суток у спасателей региона было 26 оперативных выездов. Из них девять – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харькоской области. 

Одно возгорание началось в результате российских обстрелов – оккупанты ударили по Чугуевскому району.

«8 декабря в 16:58 поступило сообщение о бытовом пожаре в складском здании частного предприятия по ул. Карповская в городе Харькове. Горели помещения на площади 400 кв. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

А в поселке Коломак Богодуховского района загорелась комната в доме на площади 20 квадратных метров. По приезду спасатели нашли на месте происшествия тело мужчины 1986 года рождения.

Также, добавили спасатели, пиротехники выявили и изъяли 40 единиц взрывоопасных предметов.

Читайте также: Не снабжают даже водой: военным РФ не хватает провизии на севере области – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушил пожарный поезд (видео)
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушил пожарный поезд (видео)
08.12.2025, 21:02
Ночью мороз, днем снег: прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря
Ночью мороз, днем снег: прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря
08.12.2025, 20:32
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 21:57
Последствия атаки на Печенежскую дамбу, строители под ударом — итоги 8 декабря
Последствия атаки на Печенежскую дамбу, строители под ударом — итоги 8 декабря
08.12.2025, 23:00
Новости Харькова — главное 9 декабря: РФ продвинулась на Боровском направлении
Новости Харькова — главное 9 декабря: РФ продвинулась на Боровском направлении
09.12.2025, 08:29
Трое пострадавших, есть разрушения: Синегубов рассказал о последствиях ударов
Трое пострадавших, есть разрушения: Синегубов рассказал о последствиях ударов
09.12.2025, 08:57

Новости по теме:

08.12.2025
Нашли тело мужчины: о пожарах в регионе сообщили спасатели
06.12.2025
С Днем Святого Николая поздравили детей погибших спасателей на Харьковщине 📷
05.12.2025
Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»
04.12.2025
Пострадала женщина, погиб мужчина: ГСЧС о сутках в регионе
02.12.2025
О 23 атаках РФ сообщил Генштаб: где прорывались россияне


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Богодуховщине в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2025 в 08:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей региона было 26 оперативных выездов. Из них девять – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харькоской области. ".