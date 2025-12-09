Live

На Богодухівщині у вогні загинув чоловік – подробиці від ДСНС

Події 08:18   09.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Богодухівщині у вогні загинув чоловік – подробиці від ДСНС

Протягом доби у рятувальників регіону було 26 оперативних виїздів. Із них дев’ять – на ліквідацію пожеж, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області. 

Одне загоряння почалося внаслідок російських обстрілів – окупанти вдарили по Чугуївському району.

“8 грудня о 16:58 надійшло повідомлення про побутову пожежу у складській будівлі приватного підприємства на вул. Карпівська міста Харкова. Горіли приміщення на площі 400 м кв. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

А в селищі Коломак Богодухівського району спалахнула кімната в будинку на площі 20 квадратних метрів. По приїзду рятувальники знайшли на місці події тіло чоловіка 1986 року народження.

Також, додали рятувальники, піротехніки виявили та вилучили 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє постраждалих, є руйнування: Синєгубов розповів про наслідки ударів
Троє постраждалих, є руйнування: Синєгубов розповів про наслідки ударів
09.12.2025, 08:57
Сьогодні 9 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 грудня 2025: яке свято та день в історії
09.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 9 грудня: РФ просунулась на Борівському напрямку
Новини Харкова — головне 9 грудня: РФ просунулась на Борівському напрямку
09.12.2025, 08:29
Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW
Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW
09.12.2025, 07:20
Наслідки атаки на Печенізьку дамбу, будівельники під ударом: підсумки 8 грудня
Наслідки атаки на Печенізьку дамбу, будівельники під ударом: підсумки 8 грудня
08.12.2025, 23:00
Масштабне загоряння на підприємстві в Харкові гасив пожежний поїзд (фото)
Масштабне загоряння на підприємстві в Харкові гасив пожежний поїзд (фото)
08.12.2025, 21:02

Новини за темою:

08.12.2025
Знайшли тіло чоловіка: про пожежі в регіоні повідомили рятувальники
06.12.2025
З Днем Святого Миколая привітали дітей загиблих рятувальників на Харківщині 📷
05.12.2025
Харків після атаки БпЛА: у ДСНС показали фото з місць “прильотів”
04.12.2025
Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні
02.12.2025
Про 23 атаки РФ повідомив Генштаб: де проривалися росіяни


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Богодухівщині у вогні загинув чоловік – подробиці від ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 08:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у рятувальників регіону було 26 оперативних виїздів. Із них дев’ять – на ліквідацію пожеж, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області. ".