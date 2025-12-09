На Богодухівщині у вогні загинув чоловік – подробиці від ДСНС

Протягом доби у рятувальників регіону було 26 оперативних виїздів. Із них дев’ять – на ліквідацію пожеж, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Одне загоряння почалося внаслідок російських обстрілів – окупанти вдарили по Чугуївському району.

“8 грудня о 16:58 надійшло повідомлення про побутову пожежу у складській будівлі приватного підприємства на вул. Карпівська міста Харкова. Горіли приміщення на площі 400 м кв. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

А в селищі Коломак Богодухівського району спалахнула кімната в будинку на площі 20 квадратних метрів. По приїзду рятувальники знайшли на місці події тіло чоловіка 1986 року народження.

Також, додали рятувальники, піротехніки виявили та вилучили 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.