На Богодухівщині у вогні загинув чоловік – подробиці від ДСНС
Протягом доби у рятувальників регіону було 26 оперативних виїздів. Із них дев’ять – на ліквідацію пожеж, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Одне загоряння почалося внаслідок російських обстрілів – окупанти вдарили по Чугуївському району.
“8 грудня о 16:58 надійшло повідомлення про побутову пожежу у складській будівлі приватного підприємства на вул. Карпівська міста Харкова. Горіли приміщення на площі 400 м кв. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.
А в селищі Коломак Богодухівського району спалахнула кімната в будинку на площі 20 квадратних метрів. По приїзду рятувальники знайшли на місці події тіло чоловіка 1986 року народження.
Також, додали рятувальники, піротехніки виявили та вилучили 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.
9 Грудня 2025 в 08:18