Терехов объяснил, зачем ездит на «прилеты» по Харькову (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что выезжает на места российских обстрелов, чтобы координировать работу всех ответственных служб и помогать людям.
«Сегодня очень важно, чтобы все мы были на «прилетах», и я не один еду на «прилеты». Работники ГСЧС, наши коммунальные службы, я, кстати, всем благодарен. Это по-харьковски, когда мы все вместе приезжаем на место попадания, когда мы помогаем людям, когда забиваем окна, когда чрезвычайники спасают людей, наши коммунальщики помогают спасателям и всем, чем можем. И это очень важно, потому что когда мы все вместе, то мы непобедимы, мы несокрушимы, мы сильны, и это главное», — подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также добавил, что это и психологический фактор — то, что все ответственные службы объединяются вокруг бедствия, успокаивает горожан.
«Это наша ответственность перед людьми», — пояснил мэр.
9 декабря 2025 в 19:26