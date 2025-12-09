Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що виїжджає на місця російських обстрілів, щоб координувати роботу всіх відповідальних служб та допомагати людям.

“Сьогодні дуже важливо, щоб всі ми були на “прильотах”, і я не один їду на “прильоти”. Працівники ДСНС, наші комунальні служби, я, до речі, всім вдячний. Це по-харківськи, коли ми всі разом приїжджаємо на місце влучання, коли ми допомагаємо людям, коли забиваємо вікна, коли наші ДСНСники рятують людей, наші комунальники допомагають ДСНСникам і всім, чим можемо. І це дуже важливо, бо коли ми всі разом, то ми непереможні, ми незламні, ми сильні, і це головне”, – наголосив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також додав, що це і психологічний фактор – те, що всі відповідальні служби об’єднуються навколо лиха, заспокоює містян.

“Це наша відповідальність перед людьми”, – пояснив мер.