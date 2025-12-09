Live

Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)

Записано 19:26   09.12.2025
Олена Нагорна
Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео) Скріншот

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що виїжджає на місця російських обстрілів, щоб координувати роботу всіх відповідальних служб та допомагати людям.

“Сьогодні дуже важливо, щоб всі ми були на “прильотах”, і я не один їду на “прильоти”. Працівники ДСНС, наші комунальні служби, я, до речі, всім вдячний. Це по-харківськи, коли ми всі разом приїжджаємо на місце влучання, коли ми допомагаємо людям, коли забиваємо вікна, коли наші ДСНСники рятують людей, наші комунальники допомагають ДСНСникам і всім, чим можемо. І це дуже важливо, бо коли ми всі разом, то ми непереможні, ми незламні, ми сильні, і це головне”, – наголосив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також додав, що це і психологічний фактор – те, що всі відповідальні служби об’єднуються навколо лиха, заспокоює містян.

“Це наша відповідальність перед людьми”, – пояснив мер.

Читайте також: Які наслідки удару по Печенізькій дамбі для Харкова – відповідь Терехова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)
Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)
09.12.2025, 19:26
Масове поховання в Ізюмі: ідентифікували 449 тіл, роботу завершили – МВА
Масове поховання в Ізюмі: ідентифікували 449 тіл, роботу завершили – МВА
09.12.2025, 15:28
Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області
Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області
09.12.2025, 16:10
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
09.12.2025, 16:45
Генштаб: одна атака РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку – затишшя
Генштаб: одна атака РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку – затишшя
09.12.2025, 17:30
Шкільна революція на Харківщині: що треба знати батькам учнів 1-8 класів 📹
Шкільна революція на Харківщині: що треба знати батькам учнів 1-8 класів 📹
09.12.2025, 18:00

Новини за темою:

09.12.2025
Які наслідки удару по Печенізькій дамбі для Харкова – відповідь Терехова
09.12.2025
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов
08.12.2025
Захисників Харкова з ДПСУ нагородив Терехов з нагоди Дня ЗСУ (фото)
08.12.2025
Фонд іспанського монастиря допомагає Харкову: Терехов зустрівся з його головою
08.12.2025
За тиждень – сім обстрілів: ворог випустив на Харків ракету і БпЛА – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 19:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що виїжджає на місця російських обстрілів, щоб координувати роботу всіх відповідальних служб та допомагати людям.".