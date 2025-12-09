Трое пострадавших, есть разрушения: Синегубов рассказал о последствиях ударов

Утром 9 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток россияне обстреляли восемь населенных пунктов области. Из-за «прилетов» пострадали трое жителей.

«В пос. Ковшаровка Купянской громады пострадала 77-летняя женщина; в с. Куриловка пострадали 62-летний мужчина и 71-летняя женщина. Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в пос. Купянск-Узловой Купянской громады 7 декабря», – отметил начальник ХОВА.

Среди вооружения, которое ударило по Харьковщине:

четыре КАБа;

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

пять БпЛА (тип устанавливается).

«В Богодуховском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Одноробовка), два частных дома, хозяйственные постройки, электросети (с. Барановка), автомобиль (с. Клиновая Новоселовка)», – пишет Синегубов.

Кроме того, из-за «прилетов» в Купянском районе повреждены частный дом и многоэтажка, а в Чугуевском – база отдыха.