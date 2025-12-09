Троє постраждалих, є руйнування: Синєгубов розповів про наслідки ударів
Вранці 9 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби росіяни обстріляли вісім населених пунктів області. Через “прильоти” постраждали троє мешканців.
“У сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 77-річна жінка; у с. Курилівка постраждали 62-річний чоловік і 71-річна жінка. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади 7 грудня”, – зазначив Синєгубов.
Серед озброєння, яке вдарило по Харківщині:
- чотири КАБи;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- п’ять БпЛА (тип встановлюється).
“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Одноробівка), два приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Баранівка), автомобіль (с. Клинова Новоселівка)”, – пише Синєгубов.
Крім того, через “прильоти” у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок та багатоповерхівка, а у Чугуївському – база відпочинку.
Генштаб: росіяни намагалися прорватися на Харківщині 12 разів
