Полтора десятка раз атаковали военные РФ на Харьковщине: где шли бои
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
С начала суток военные РФ 15 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак россиян в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Двуречанское и в направлении Синельниково, Обуховки, Кутьковки. Один бой продолжается.
На Купянском направлении военные РФ восемь раз пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в направлении Петропавловки и Куриловки.
Как сообщал Генштаб ВСУ утром 10 декабря, на Харьковщине в течение минувших суток зафиксировали четыре штурма ВС РФ. На Южно-Слобожанском направлении было два боя возле Прилипки, на Купянском – украинские защитники остановили противника дважды около Петропавловки и Богуславки.
Читайте также: Изменилась ли тактика РФ на Харьковщине и сколько людей сейчас без света — ОВА
Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 17:18