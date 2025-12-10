Полтора десятка раз атаковали военные РФ на Харьковщине: где шли бои

С начала суток военные РФ 15 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак россиян в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Двуречанское и в направлении Синельниково, Обуховки, Кутьковки. Один бой продолжается.

На Купянском направлении военные РФ восемь раз пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в направлении Петропавловки и Куриловки.

Как сообщал Генштаб ВСУ утром 10 декабря, на Харьковщине в течение минувших суток зафиксировали четыре штурма ВС РФ. На Южно-Слобожанском направлении было два боя возле Прилипки, на Купянском – украинские защитники остановили противника дважды около Петропавловки и Богуславки.