Півтора десятка разів атакували військові РФ на Харківщині: де точилися бої
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
З початку доби військові РФ 15 разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак росіян у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Дворічанське та у напрямку Синельникового, Обухівки, Кутьківки. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку військові РФ вісім разів намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій в напрямку Петропавлівки та Курилівки.
Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 10 грудня, на Харківщині протягом минулої доби зафіксували чотири штурми ЗС РФ. На Південно-Слобожанському напрямку було два бої біля Приліпки, на Куп’янському – українські захисники зупинили супротивника двічі біля Петропавлівки та Богуславки.
Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 17:18