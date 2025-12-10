Завтра в Харькове перекроют Чернышевскую – причина и, как объезжать

В пресс-службе мэрии проинформировали, что завтра, 11 декабря, с 8:30 до 15:00 будет запрещено движение транспорта на улице Чернышевской в Харькове.

Речь идет о перекрытии участка от ул. Олеся Гончара до ул. Николая Хвылевого.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения СКП «Харьковзеленстрой» работ по удалению и обрезке крон деревьев», – уточнили в пресс-службе горсовета.

Объехать перекрытый участок можно на перекрестках ул. Чернышевская — ул. Олеся Гончара, ул. Чернышевская — ул. Николая Хвылевого. А также по прилегающим улицам Олеся Гончара, Алчевских, Николая Хвылевого, Мироносицкой и др.