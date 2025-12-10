Завтра в Харкові перекриють Чернишевську – причина та, як об’їжджати
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії повідомили, що завтра, 11 грудня, з 8:30 до 15:00 буде заборонений рух транспорту на вулиці Чернишевській у Харкові.
Йдеться про перекриття ділянки від вул. Олеся Гончара до вул. Миколи Хвильового.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення СКП “Харківзеленбуд” робіт з видалення та обрізки крон дерев”, – уточнили у пресслужбі міськради.
Об’їхати перекриту ділянку можна на перехрестях вул. Чернишевська – вул. Олеся Гончара, вул. Чернишевська – вул. Миколи Хвильового.. А також прилеглими вулицями Олеся Гончара, Алчевських, Миколи Хвильового, Мироносицькою та ін.
