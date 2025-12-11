Как узнать про отключения света по своему адресу: варианты от Харьковоблэнерго
Потребителям иногда кажется, что колл-центр Харьковоблэнерго не работает. Что происходит там на самом деле и куда обращаться за информацией про отключения, рассказал специалист.
«Когда у нас случаются катаклизмы (последствия ракетно-бомбовых ударов, дроновых атак), очень большая нагрузка. Иногда у потребителей может сложиться впечатление, что колл-центр не работает. Но 10-15 операторов на дежурстве одновременно не могут обслужить, если обращаются 500-600 человек. А именно, когда происходят массовые такие отключения, у нас очень много поступает обращений», — объяснил во время брифинга начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
Энергетики уже усилили ночные смены операторов колл-центра, так именно в это время суток чаще всего происходят вражеские обстрелы. Также больше сотрудников на сменах в выходные. Если же потребитель не дозванивается в облэнерго, у него есть несколько вариантов выхода из ситуации.
«Во-первых, на корпоративном сайте есть функция «Отключения по адресу», когда потребитель может круглосуточно войти, вбить туда свой адрес и увидеть, какие именно отключения применяются к его адресу. Затем, если потребители авторизировались, они могут через Viber-бот, Telegram-бот, личный кабинет получать информацию о текущих отключениях», — проинформировал Скичко.
Найти боты и личный кабинет можно, перейдя по ссылкам:
