Як дізнатися про відключення світла за адресою: варіанти від Харківобленерго
Споживачам іноді здається, що кол-центр Харківобленерго не працює. Що відбувається там насправді та куди звертатися за інформацією про відключення, розповів фахівець.
“Коли у нас трапляються катаклізми (наслідки ракетно-бомбових ударів, дронових атак), дуже велике навантаження. Іноді у споживачів може скластися враження, що кол-центр не працює. Але 10-15 операторів на чергуванні одночасно не можуть обслужити, якщо звертаються 500-600 осіб. А саме, коли відбуваються масові такі відключення, у нас дуже багато надходить звернень”, – пояснив під час брифінгу начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.
Енергетики вже посилили нічні зміни операторів кол-центру, тому що саме в цей час доби найчастіше відбуваються ворожі обстріли. Також більше співробітників на змінах у вихідні. Якщо ж споживач не додзвонюється до обленерго, він має кілька варіантів виходу із ситуації.
“По-перше, на корпоративному сайті є функція “Відключення за адресою”, коли споживач може цілодобово увійти, вбити туди свою адресу та побачити, які саме відключення застосовуються до його адреси. Потім, якщо споживачі авторизувалися, вони можуть через вайбер-бот, телеграм-бот, особистий кабінет отримувати інформацію про поточні відключення”, – додав він.
Знайти боти та особистий кабінет можна, перейшовши за посиланнями:
