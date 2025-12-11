Live

Сегодня в Барвенково во время тушения пожара в доме нашли тела троих людей

Происшествия 09:43   11.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сообщение о пожаре спасатели ГСЧС в Харьковской области получили сегодня, 11 декабря, в 07:02. 

Пожар возник в частном доме в городе Барвенково Изюмского района.

Пожар в Изюмском районе

«После прибытия спасателей было установлено, что в одной из комнат горели домашние вещи на площади около семи квадратных метров. Во время разведки в задымленном помещении обнаружены тела троих погибших», – пишут спасатели.

Пожар в Изюмском районе

Пожар уже полностью ликвидировали. Причину его возникновения – устанавливают.

Пожар в Изюмском районе

«ГСЧС напоминает: соблюдение правил пожарной безопасности в быту может спасти жизнь. Будьте внимательны и осторожны с огнем и приборами, которые могут вызвать возгорание. В случае чрезвычайного происшествия немедленно звоните по телефону 101», – добавили пожарные.

Читайте также: В Волчанской громаде под обстрелами погиб пенсионер – данные Синегубова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
