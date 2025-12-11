Сьогодні в Барвінковому під час гасіння пожежі в домі знайшли тіла трьох людей
Повідомлення про пожежу рятувальники ДСНС у Харківській області отримали сьогодні, 11 грудня, о 07:02.
Пожежа виникла у приватному будинку у місті Барвінкове Ізюмського району.
“По прибуттю рятувальників було встановлено, що в одній із кімнат горіли домашні речі на площі близько семи квадратних метрів. Під час розвідки в задимленому приміщенні виявлено тіла трьох загиблих”, – пишуть рятувальники.
Пожежу вже повністю ліквідували. Причину виникнення – встановлюють.
“ДСНС нагадує: дотримання правил пожежної безпеки у побуті може врятувати життя. Будьте уважними та обережними з вогнем і приладами, які можуть спричинити займання. У разі надзвичайної події негайно телефонуйте 101”, – додали пожежники.
Читайте також: У Вовчанській громаді під обстрілами загинув пенсіонер – дані Синєгубова
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні в Барвінковому під час гасіння пожежі в домі знайшли тіла трьох людей», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 09:43;