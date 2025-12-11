Live

Сьогодні в Барвінковому під час гасіння пожежі в домі знайшли тіла трьох людей

Події 09:43   11.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сьогодні в Барвінковому під час гасіння пожежі в домі знайшли тіла трьох людей

Повідомлення про пожежу рятувальники ДСНС у Харківській області отримали сьогодні, 11 грудня, о 07:02. 

Пожежа виникла у приватному будинку у місті Барвінкове Ізюмського району.

Пожежа в Ізюмському районі

“По прибуттю рятувальників було встановлено, що в одній із кімнат горіли домашні речі на площі близько семи квадратних метрів. Під час розвідки в задимленому приміщенні виявлено тіла трьох загиблих”, – пишуть рятувальники.

Пожежа в Ізюмському районі

Пожежу вже повністю ліквідували. Причину виникнення – встановлюють.

Пожежа в Ізюмському районі

“ДСНС нагадує: дотримання правил пожежної безпеки у побуті може врятувати життя. Будьте уважними та обережними з вогнем і приладами, які можуть спричинити займання. У разі надзвичайної події негайно телефонуйте 101”, – додали пожежники.

Читайте також: У Вовчанській громаді під обстрілами загинув пенсіонер – дані Синєгубова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
