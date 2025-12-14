Графики отключения света на 15 декабря опубликовали в облэнерго
В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что в понедельник, 15 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00-04:30; 08:00-10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30
3.2 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30
4.2 01:00-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30
5.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-18:00; 18:30-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-10:00; 11:30-15:00; 18:00-22:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.
