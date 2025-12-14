Графіки відключення світла на 15 грудня опублікували в обленерго
У АТ «Харківобленерго» зазначили, що в понеділок, 15 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-04:30; 08:00–10:00; 11:30–15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00–10:00; 11:30–15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 10:00–15:00; 18:30-24:00
2.2 01:00-04:30; 10:00–15:00; 18:30-24:00
3.1 04:30-08:00; 10:00–11:30; 15:00-18:30
3.2 04:30-08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 10:00–11:30; 15:00-18:30
4.2 01:00-08:00; 10:00–11:30; 15:00-18:30
5.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00–18:00; 18:30-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00–10:00; 11:30–18:00; 18:30-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00–10:00; 11:30–18:00; 18:30-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-10:00; 11:30–15:00; 18:00-22:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.
Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2025 в 21:47