Графіки відключення світла на 15 грудня опублікували в обленерго

У АТ «Харківобленерго» зазначили, що в понеділок, 15 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-04:30; 08:00–10:00; 11:30–15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00–10:00; 11:30–15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 10:00–15:00; 18:30-24:00

2.2 01:00-04:30; 10:00–15:00; 18:30-24:00

3.1 04:30-08:00; 10:00–11:30; 15:00-18:30

3.2 04:30-08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 10:00–11:30; 15:00-18:30

4.2 01:00-08:00; 10:00–11:30; 15:00-18:30

5.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00–18:00; 18:30-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00–10:00; 11:30–18:00; 18:30-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00–10:00; 11:30–18:00; 18:30-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-10:00; 11:30–15:00; 18:00-22:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.