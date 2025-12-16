Две роты россиян в центре Купянска доживают свои последние дни – Машовец

Россияне, окруженные в центре Купянска, испытывают серьезные трудности со снабжением, отметил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

На Купянском направлении россияне отошли из северо-западных и северных районов Купянска. Они продолжают удерживать позиции в районе Западного, Масютевки и пытаются наладить снабжение окруженных в Купянске остатков своих передовых подразделений, которые зашли в город некоторое время назад вдоль реки Оскол.

«Положение россиян осложнено еще тем, что их операторов дронов вынуждены были отвести от города. Около двух неполных рот противника находятся сейчас в центральной части Купянска. Я думаю, они там уже доживают последние дни. Потому что со снабжением туго, приходится дронам противника далеко летать», — отметил Константин Машовец.

В то же время логистика и материально-техническое снабжение подразделений ВСУ, которые сейчас действуют в районе Купянска, стало немного полегче – опять же из-за того, что российским операторам дронов пришлось отойти.

На Купянском направлении 6 общевойсковая армия РФ пытается продвинуться на Великий Бурлук, как со стороны вклинения в районе Мелового, так и со стороны своего плацдарма севернее Купянска. Но в последнее время она успехов не имеет.

На Южно-Слобожанском, оно же Волчанское или Харьковское направление, по словам военного обозревателя, действует сборная солянка из подразделений 6 общевойсковой армии РФ, 44-го армейского корпуса, возможно части сил 11 и 14 армейских корпусов. Они пытаются взять под контроль район Синельниково, Кирпичное, Вильча, Лиман. Россияне ведут сейчас бои за Синельниково, а также пытаются полностью свернуть оборону ВСУ в районе Волчанска.

«Им удалось на достаточно широком отрезке форсировать реку Волчью, вклиниться в южные районы города, а также действовать вдоль улицы Железнодорожной, прорваться за Рубежанское шоссе и выйти к северному краю на Вильчу», — прокомментировал Машовец.

Видео: NEMYRIALIVE

