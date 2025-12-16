Дві роти росіян у центрі Куп’янська доживають свої останні дні – Машовець

Росіяни, оточені в центрі Куп’янська, мають серйозні труднощі з постачанням, зазначив військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.

На Куп’янському напрямку росіяни відійшли із північно-західних та північних районів Куп’янська. Вони продовжують утримувати позиції в районі Західного, Масютівки та намагаються налагодити постачання оточених у Куп’янську залишків своїх передових підрозділів, що зайшли до міста деякий час тому вздовж річки Оскіл.

«Становище росіян ускладнене ще тим, що їхніх операторів дронів змушені були відвести від міста. Близько двох неповних рот противника знаходяться зараз у центральній частині Куп’янська. Я гадаю, вони там уже доживають останні дні. Тому що із постачанням туго, доводиться дронам супротивника далеко літати», — зазначив Костянтин Машовець.

Водночас логістика та матеріально-технічне постачання підрозділів ЗСУ, які зараз діють у районі Куп’янська, стало трохи легше – знову ж таки через те, що російським операторам дронів довелося відійти.

На Куп’янському напрямку 6 загальновійськова армія РФ намагається просунутися на Великий Бурлук, як з боку вклинення в районі Мілового, так і з боку свого плацдарму на північ від Куп’янська. Але останнім часом вона успіхів не має.

На Південно-Слобожанському, він же Вовчанський чи Харківський напрямок, за словами військового оглядача, діє збірна солянка з підрозділів 6 загальновійськової армії РФ, 44-го армійського корпусу, можливо частини сил 11 та 14 армійських корпусів. Вони намагаються взяти під контроль район Синельникового, Цегляного, Вільчі, Лиману. Росіяни ведуть зараз бої за Синельникове, а також намагаються повністю згорнути оборону ЗСУ у Вовчанську.

«Їм вдалося на досить широкому відрізку форсувати річку Вовчу, вклинитися у південні райони міста, а також діяти вздовж вулиці Залізничної, прорватися за Рубіжанське шосе та вийти до північного краю на Вільчу», – прокоментував Машовець.

Відео: NEMYRIALIVE

Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в середу