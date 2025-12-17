Live

Генштаб сообщил, что в течение минувших суток труднее всего было на Купянщине

Украина 08:32   17.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В утренней сводке за 17 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 33 боя. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали девять раз около Прилипки и Синельниково.

На Купянском – СОУ отбили 24 штурма врага в районе Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки и Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений. Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3729 обстрелов, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе», – добавили в Генштабе.

Читайте также: ISW: продвижение ВСУ в Купянске продолжается, воины зачищают город

Автор: Николь Костенко-Лагутина
