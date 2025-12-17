Live

ISW: продвижение ВСУ в Купянске продолжается, воины зачищают город

Украина 07:38   17.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: продвижение ВСУ в Купянске продолжается, воины зачищают город

В сводке 17 декабря аналитики (ISW) Института изучения войны сообщили, что пока враг распускает фейковую информацию о якобы продвижении ВС РФ на Боровском направлении, СОУ продолжают выбивать россиян из Купянска. 

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись в северной Петропавловке (восточнее Купянска), районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск», – отметили в Институте изучения войны.

Также, согласно геолокационным видеозаписям, украинские защитники недавно продвинулись в центральной части Купянска. Кроме того, эксперты опровергли информацию оккупантов о том, что армия РФ якобы захватила Новоплатоновку на Боровском направлении.

«Неподтвержденные заявления: Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Новой Кругляковки», – добавили в Институте изучения войны.

Читайте также: На женщину, прятавшую в Купянске троих детей, полицейские составили протокол

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
16.12.2025, 13:34
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
Две роты россиян в центре Купянска доживают свои последние дни – Машовец
Две роты россиян в центре Купянска доживают свои последние дни – Машовец
16.12.2025, 21:55
Все районы Харькова находятся под обстрелами – Терехов (видео)
Все районы Харькова находятся под обстрелами – Терехов (видео)
16.12.2025, 19:38
В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены
В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены
16.12.2025, 18:20
ISW: продвижение ВСУ в Купянске продолжается, воины зачищают город
ISW: продвижение ВСУ в Купянске продолжается, воины зачищают город
17.12.2025, 07:38

Новости по теме:

16.12.2025
ISW: блогеры РФ жалуются, что ситуация в Купянске «резко ухудшается»
13.12.2025
ISW: Украинская контратака в Купянске показывает, что Путин неправ (видео)
09.12.2025
Не снабжают даже водой: военным РФ не хватает провизии на севере области – ISW
08.12.2025
«Подготовка к усиленным наступательным операциям»: ISW об ударе по дамбе
07.12.2025
Какой процент территории Волчанска на самом деле контролирует РФ — данные ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: продвижение ВСУ в Купянске продолжается, воины зачищают город», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 07:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 17 декабря аналитики (ISW) Института изучения войны сообщили, что пока враг распускает фейковую информацию о якобы продвижении ВС РФ на Боровском направлении".