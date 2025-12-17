ISW: продвижение ВСУ в Купянске продолжается, воины зачищают город
В сводке 17 декабря аналитики (ISW) Института изучения войны сообщили, что пока враг распускает фейковую информацию о якобы продвижении ВС РФ на Боровском направлении, СОУ продолжают выбивать россиян из Купянска.
«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись в северной Петропавловке (восточнее Купянска), районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск», – отметили в Институте изучения войны.
Также, согласно геолокационным видеозаписям, украинские защитники недавно продвинулись в центральной части Купянска. Кроме того, эксперты опровергли информацию оккупантов о том, что армия РФ якобы захватила Новоплатоновку на Боровском направлении.
«Неподтвержденные заявления: Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Новой Кругляковки», – добавили в Институте изучения войны.
