ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
У зведенні 17 грудня аналітики (ISW) Інституту вивчення війни повідомили, що поки ворог розпускає фейкову інформацію про нібито просування ЗС РФ на Борівському напрямку, СОУ продовжують вибивати росіян із Куп’янська.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 грудня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися в північній Петропавлівці (на схід від Куп’янська), районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Також, згідно з геолокаційними відеозаписами, українські захисники нещодавно просунулися в центральній частині Куп’янська. Крім того, експерти спростували інформацію окупантів про те, що армія РФ нібито захопила Новоплатонівку на Борівському напрямку.
“Непідтверджені заяви: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Нової Кругляківки”, – додали аналітики.
