Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині

У ранковому зведенні за 17 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 33 бої.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували дев’ять разів біля Приліпки та Синельникового.

На Куп’янському – СОУ відбили 24 штурми ворога в районі Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки та Нової Кругляківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе”, – додали у Генштабі.