Live

Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині

Україна 08:32   17.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині

У ранковому зведенні за 17 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 33 бої. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували дев’ять разів біля Приліпки та Синельникового.

На Куп’янському – СОУ відбили 24 штурми ворога в районі Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки та Нової Кругляківки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе”, – додали у Генштабі.

Читайте також: ISW: просування ЗСУ у Куп’янську триває, воїни зачищають місто

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: дві дівчинки постраждали через удари по Харківщині
Синєгубов: дві дівчинки постраждали через удари по Харківщині
17.12.2025, 08:55
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
17.12.2025, 07:38
Сьогодні 17 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 грудня 2025: яке свято та день в історії
17.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 17 грудня: постраждали дівчатка, бої на Куп’янщині
Новини Харкова — головне 17 грудня: постраждали дівчатка, бої на Куп’янщині
17.12.2025, 09:02
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
16.12.2025, 22:18
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
17.12.2025, 08:09

Новини за темою:

16.12.2025
ISW: блогери РФ скаржаться, що ситуація у Куп’янську “різко погіршується”
11.12.2025
Вранці росіяни атакували село на Харківщині – почалася пожежа (фото)
11.12.2025
Генштаб: минулої доби окупанти намагалися прорватися на Харківщині 20 разів
08.12.2025
РФ скинула авіабомбу, атакувала шість разів – Генштаб про добу на Харківщині
05.12.2025
Пошкоджений об’єкт інфраструктури та вантажівка – Канашевич про удари РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 08:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 17 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 33 бої. ".