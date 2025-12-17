Синегубов: две девочки пострадали из-за ударов по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток враг атаковал четыре населенных пункта Харьковской области.
«В результате обстрелов с. Красное Близнюковской громады пострадали четыре человека: 61-летняя женщина, 20-летний мужчина и девочки 12 и 17 лет», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон.
В результате «прилетов» в Богодуховском районе повреждены частный дом, хозпостройи и электросети.
«В Изюмском районе поврежден частный дом (поселок Боровая); в Лозовском районе повреждены два частных дома, две хозяйственные постройки, гараж, два автомобиля (с. Красное)», – добавил Синегубов.
Читайте также: В селе на Чугуевщине в огне погиб мужчина – ГСЧС
