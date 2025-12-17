Синєгубов: дві дівчинки постраждали через удари по Харківщині
Фото: Олег Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворог атакував чотири населені пункти Харківської області.
“Внаслідок обстрілів с. Червоне Близнюківської громади постраждали четверо людей: 61-річна жінка, 20-річний чоловік та дівчата 12 і 17 років”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині прилетіло таке озброєння:
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- fpv-дрон.
Внаслідок “прильотів” у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок, господарські споруди та електромережі.
“В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова); у Лозівському районі пошкоджено два приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж, два автомобілі (с. Червоне)“, – додав Синєгубов.
Читайте також: У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: дві дівчинки постраждали через удари по Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 08:55;