Синєгубов: дві дівчинки постраждали через удари по Харківщині

Події 08:55   17.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворог атакував чотири населені пункти Харківської області. 

“Внаслідок обстрілів с. Червоне Близнюківської громади постраждали четверо людей: 61-річна жінка, 20-річний чоловік та дівчата 12 і 17 років”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині прилетіло таке озброєння:

  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • fpv-дрон.

Внаслідок “прильотів” у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок, господарські споруди та електромережі.

“В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова); у Лозівському районі пошкоджено два приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж, два автомобілі (с. Червоне)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
