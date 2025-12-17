Live

У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС

Події 08:09   17.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС

Вранці 17 грудня в ГУ ДСНС України повідомили, що протягом минулої доби на Харківщині вирували десять пожеж. Дві з них – почалися внаслідок ворожих обстрілів. 

У селі Червоне Близнюківської громади Лозівського району росіяни завдали двох ударів безпілотниками. Вдень по приватному житловому будинку, де сталися руйнації та пожежа на площі 40 м кв. Постраждали 61-річна жінка та двоє дітей. Ввечері після обстрілу горіла господарча споруда на площі 60 м кв. Постраждала людина”, – повідомили рятувальники.

А у селі Новоолександрівка Чугуївського району горів приватний будинок на площі 48 квадратних метрів. На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Причина займання не пов’язана із “прильотами”, уточнили у ДСНС.

Читайте також: У розбомбленому будинку на вул. Свободи у Харкові вже міняють вікна

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: дві дівчинки постраждали через удари по Харківщині
Синєгубов: дві дівчинки постраждали через удари по Харківщині
17.12.2025, 08:55
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
17.12.2025, 07:38
Сьогодні 17 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 грудня 2025: яке свято та день в історії
17.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 17 грудня: постраждали дівчатка, бої на Куп’янщині
Новини Харкова — головне 17 грудня: постраждали дівчатка, бої на Куп’янщині
17.12.2025, 09:02
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
16.12.2025, 22:18
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
17.12.2025, 08:09

Новини за темою:

16.12.2025
У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)
16.12.2025
ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці “прильоту” виникла пожежа
15.12.2025
ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом
14.12.2025
Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС
13.12.2025
Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 грудня в ГУ ДСНС України повідомили, що протягом минулої доби на Харківщині вирували десять пожеж. Дві з них – почалися внаслідок ворожих обстрілів. ".