У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС

Вранці 17 грудня в ГУ ДСНС України повідомили, що протягом минулої доби на Харківщині вирували десять пожеж. Дві з них – почалися внаслідок ворожих обстрілів.

“У селі Червоне Близнюківської громади Лозівського району росіяни завдали двох ударів безпілотниками. Вдень по приватному житловому будинку, де сталися руйнації та пожежа на площі 40 м кв. Постраждали 61-річна жінка та двоє дітей. Ввечері після обстрілу горіла господарча споруда на площі 60 м кв. Постраждала людина”, – повідомили рятувальники.

А у селі Новоолександрівка Чугуївського району горів приватний будинок на площі 48 квадратних метрів. На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Причина займання не пов’язана із “прильотами”, уточнили у ДСНС.