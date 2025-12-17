В селе на Чугуевщине в огне погиб мужчина – ГСЧС

Утром 17 декабря в ГУ ГСЧС Украины сообщили, что в течение минувших суток на Харьковщине бушевали десять пожаров. Два из них – начались в результате вражеских обстрелов.

«В селе Красное Близнюковской громады Лозовского района россияне нанесли два удара беспилотниками. Днем по частному жилому дому, где произошли разрушения и пожар на площади 40 кв. Пострадали 61-летняя женщина и двое детей. Вечером после обстрела горела хозяйственная постройка на площади 60 м кв. Пострадал человек», – пишут пожарные.

А в селе Новоалександровка Чугуевского района горел частный дом на площади 48 квадратных метров. По приезду на месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Причина возгорания не связана с «прилетами», уточнили в ГСЧС.