В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены

Мастера частично уже отремонтировали внешние и внутренние стены и перекрытия, сообщили в Харьковском горсовете.

В настоящее время работы продолжаются на пятом этаже. Параллельно в квартирах и подъездах меняют окна.

Специалисты планируют комплексно восстановить крышу, лестничные марши, провести капремонт в подъездах. Также мастера утеплят и покрасят фасад дома. Еще планируют утеплить техэтаж и подвалы, что позволит повысить энергоэффективность здания.

Напомним, ранее департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета в ответе на запрос МГ «Объектив» сообщил: дом в центре, который планировали сносить, все же отстроят.

