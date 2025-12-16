В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены
Мастера частично уже отремонтировали внешние и внутренние стены и перекрытия, сообщили в Харьковском горсовете.
В настоящее время работы продолжаются на пятом этаже. Параллельно в квартирах и подъездах меняют окна.
Специалисты планируют комплексно восстановить крышу, лестничные марши, провести капремонт в подъездах. Также мастера утеплят и покрасят фасад дома. Еще планируют утеплить техэтаж и подвалы, что позволит повысить энергоэффективность здания.
Напомним, ранее департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета в ответе на запрос МГ «Объектив» сообщил: дом в центре, который планировали сносить, все же отстроят.
До этого Харьковский антикоррупционный центр сообщал, что департамент Харьковского горсовета заключил договор на 1,07 млн грн с частным предприятием «Паллада» на разработку проекта капремонта дома по адресу ул. Свободы, 11/13. Соответствующую информацию опубликовали в ProZorro.
Дом на ул. Свободы, 11/13, в самом центре Харькова существенно повредила российская ракета С-300 в сентябре 2022 года. Изначально областная комиссия по ТЭБ и ЧС, на основании данных мэрии, приняла решение о его сносе. Однако жильцы дома отказались смириться с таким решением. Люди заказали независимую экспертизу, которая доказала: пятиэтажку можно восстановить. В комментариях МГ «Объектив» люди выражали мнение, что кто-то просто «положил глаз» на землю в центре города, потому здание и признали аварийным.
После масштабного резонанса, повторной экспертизы и решения суда мэрия обратилась в комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой отменить решение о сносе. При этом мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал: техническая возможность восстановить здание есть, но необходима «экономическая экспертиза». Уже в начале декабря нынешнего года некоторые харьковские Telegram-каналы опубликовали фото дома на ул. Свободы, 11/13, и еще двух, которые также планировали, а потом передумали сносить, — на Мироносицкой, 32, 34, сопроводив их текстом о запланированном демонтаже. Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал опровержением. Он заявил, что эти три дома в центре города остаются в перечне объектов для восстановления.
«На их месте не планируется строительство новых жилых комплексов. Запланирован капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы, необходимые для сохранения зданий», — сообщил Терехов.
В сентябре этого года стало известно, что по улице Свободы на участке от улицы Чернышевской до улицы Мироносицкой будет ограничено движение транспорта до 31 декабря 2026 года. Это связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме №11/13 по ул. Свободы. К этому времени будет изменена схема дорожного движения путем организации одностороннего движения по ул. Свободы на участке от ул. Чернышевской до ул. Мироносицкой при движении в сторону к площади Свободы, писали в мэрии.
