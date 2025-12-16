Live

У розбомбленому будинку на вул. Свободи у Харкові вже міняють вікна

Суспільство 18:20   16.12.2025
Оксана Якушко
У розбомбленому будинку на вул. Свободи у Харкові вже міняють вікна Фото: ХМР

Майстри частково вже відремонтували зовнішні та внутрішні стіни і перекриття, повідомили у Харківській міськраді.

Наразі роботи тривають на п’ятому поверсі. Паралельно у квартирах та підї’здах міняють вікна.

Фахівці планують комплексно відновити покрівлю, сходові марші, провести капремонт у місцях загального користування. Також майстри утеплять і пофарбують фасад будинку. Ще планують утеплити техповерх і підвальне приміщення, що дозволить підвищити енергоефективність будівлі.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

Нагадаємо, департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради у відповіді на запит МГ “Об’єктив” повідомив: будинок у центрі, який планували зносити, все ж таки відбудують.

До цього Харківський антикорупційний центр повідомляв, що департамент Харківської міськради уклав договір на 1,07 млн ​​грн з приватним підприємством “Паллада” на розробку проєкту капремонту будинку за адресою вул. Свободи, 11/13. Відповідну інформацію опублікували в ProZorro.

Будинок на вул. Свободи, 11/13, у самому центрі Харкова суттєво пошкодила російська ракета С-300 у вересні 2022 року. Спочатку обласна комісія з ТЕБ та НС, на підставі даних мерії, ухвалила рішення про його знесення. Однак мешканці будинку відмовилися змиритися з таким рішенням. Люди замовили незалежну експертизу, яка довела: п’ятиповерхівку можна відновити. У коментарях МГ “Об’єктив” люди висловлювали думку, що хтось просто “накинув оком” на землю в центрі міста, тому будівлю й визнали аварійною.

Після масштабного резонансу,  повторної експертизи та рішення суду мерія звернулася до комісії з ТЕБ та НС із проханням скасувати рішення про знесення. При цьому мер Харкова Ігор Терехов прокоментував: технічна можливість відновити будівлю є, але  потрібна «економічна експертиза». Уже на початку грудня цього року деякі харківські телеграм-канали опублікували фото будинку на вул. Свободи, 11/13, та ще двох, які також планували, а потім передумали зносити, — на Мироносицькій, 32, 34, супроводивши їх текстом про запланований демонтаж. Мер Харкова Ігор Терехов відреагував спростуванням. Він заявив, що ці три будинки в центрі міста залишаються у переліку об’єктів для відновлення.

“На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель”, – повідомив Терехов.

У вересні стало відомо, що на вулиці Свободи на ділянці від вулиці Чернишевської до вулиці Мироносицької буде обмежений рух транспорту до 31 грудня 2026 року. Це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирному житловому будинку №11/13 на вул. Свободи. На цей час буде змінена схема дорожнього руху шляхом організації одностороннього руху на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької при русі в бік до майдану Свободи, писали в мерії.

Автор: Оксана Якушко
