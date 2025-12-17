Враг сегодня не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое. Еще один бой продолжается.
На Купянском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.
В общем по всей линии фронта с начала суток пришло 87 боев.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что благодаря активным поисково-ударным действиям украинским воинам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города.
