Враг сегодня не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое. Еще один бой продолжается.

На Купянском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

В общем по всей линии фронта с начала суток пришло 87 боев.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что благодаря активным поисково-ударным действиям украинским воинам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города.