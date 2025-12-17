Ворог сьогодні не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій окупантів не зафіксовано.
Загалом по всій лінії фронту з початку добу відбулося 87 боїв.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що завдяки активним пошуково-ударним діям українським воїнам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
