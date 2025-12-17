Live

Ворог сьогодні не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:42   17.12.2025
Вікторія Яковенко
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій окупантів не зафіксовано.

Загалом по всій лінії фронту з початку добу відбулося 87 боїв.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що завдяки активним пошуково-ударним діям українським воїнам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста.

Читайте також: Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
17.12.2025, 16:42
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
15.12.2025, 21:04
«Зимову тисячу» тепер можна витрачати і на продукти: подробиці
«Зимову тисячу» тепер можна витрачати і на продукти: подробиці
17.12.2025, 14:45
Біг у мінус: що робити до та після тренування, щоб почуватися нормально
Біг у мінус: що робити до та після тренування, щоб почуватися нормально
17.12.2025, 14:08
Наводив удари РФ по СОУ в Харкові: безробітний містянин «сяде» на 8 років
Наводив удари РФ по СОУ в Харкові: безробітний містянин «сяде» на 8 років
17.12.2025, 14:30
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
17.12.2025, 15:27

Новини за темою:

16.12.2025
Майже 30 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: Генштаб на 16:00
12.12.2025
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
06.12.2025
Авіаудар та 15 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
05.12.2025
Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
02.12.2025
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ворог сьогодні не атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".