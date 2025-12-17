Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в четверг, 18 декабря.

«Ночью и утром 18 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, накануне Региональный центр по гидрометеорологии сообщал об опасных метеорологических явлениях в регионе сегодня, 17 декабря. Синоптики также прогнозировали ночью и утром туман. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.