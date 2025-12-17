Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде
Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в четверг, 18 декабря.
«Ночью и утром 18 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – пишут синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, накануне Региональный центр по гидрометеорологии сообщал об опасных метеорологических явлениях в регионе сегодня, 17 декабря. Синоптики также прогнозировали ночью и утром туман. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Читайте также: Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, опасная погода, погода, синоптики, туман;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 16:08;