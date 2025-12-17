Live

Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Общество 16:08   17.12.2025
Виктория Яковенко
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в четверг, 18 декабря.

«Ночью и утром 18 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, накануне Региональный центр по гидрометеорологии сообщал об опасных метеорологических явлениях в регионе сегодня, 17 декабря. Синоптики также прогнозировали ночью и утром туман. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Читайте также: Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты
Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты
17.12.2025, 13:44
Новости Харькова — главное 17 декабря: Сырский о Купянске, приговор наводчику
Новости Харькова — главное 17 декабря: Сырский о Купянске, приговор наводчику
17.12.2025, 16:45
В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены
В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены
16.12.2025, 18:20
Враг сегодня не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
Враг сегодня не атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
17.12.2025, 16:42

Новости по теме:

17.12.2025
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
17.12.2025
Наводил удары РФ по СОУ в Харькове: безработный горожанин «сядет» на 8 лет
17.12.2025
Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты
17.12.2025
За магазин в Харькове компания задолжала более 2,7 млн ​​грн: оплатила ли
17.12.2025
Робота заметили в метро Харькова: что известно (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 16:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в четверг, 18 декабря.".