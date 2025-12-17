Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду

Регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у четвер, 18 грудня.

«Вночі та вранці 18 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, напередодні Регіональний центр з гідрометеорології повідомляв про небезпечні метеорологічні явища у регіоні сьогодні, 17 грудня. Синоптики також прогнозували вночі та вранці туман. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.