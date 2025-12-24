Ракеты, БпЛА и FPV-дроны выпускали россияне по Харьковщине – данные Синегубова

За сутки россияне атаковали 11 населенных пунктов Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Медики оказали помощь 48-летней женщине, которая 20 декабря пострадала в результате обстрела г. Изюм», – отметил начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

две ракеты (тип устанавливается);

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

пять БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дроны;

БпЛА (тип устанавливается).

«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Грушевка); в Изюмском районе повреждены электросети (пос. Савинцы), автомобиль (с. Студенок); в Чугуевском районе поврежден магазин, два автомобиля (поселок Старый Салтов)», – добавил Синегубов.

