Ракеты, БпЛА и FPV-дроны выпускали россияне по Харьковщине – данные Синегубова
Фото: Олег Синегубов
За сутки россияне атаковали 11 населенных пунктов Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Медики оказали помощь 48-летней женщине, которая 20 декабря пострадала в результате обстрела г. Изюм», – отметил начальник ХОВА.
В течение суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- две ракеты (тип устанавливается);
- БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дроны;
- БпЛА (тип устанавливается).
«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Грушевка); в Изюмском районе повреждены электросети (пос. Савинцы), автомобиль (с. Студенок); в Чугуевском районе поврежден магазин, два автомобиля (поселок Старый Салтов)», – добавил Синегубов.
