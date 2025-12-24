Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова
Фото: Олег Синєгубов
За добу росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу м. Ізюм”, – зазначив начальник ХОВА.
Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- дві ракети (тип встановлюється);
- БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- БпЛА (тип встановлюється).
“У Куп’янському районі пошкоджений автомобіль (с. Грушівка); в Ізюмському районі пошкоджені електромережі (сел. Савинці), автомобіль (с. Студенок); у Чугуївському районі пошкоджений магазин, два автомобілі (сел. Старий Салтів)“, – додав Синєгубов.
