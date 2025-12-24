Live

Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова

Події 09:03   24.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова Фото: Олег Синєгубов

За добу росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 20 грудня постраждала внаслідок обстрілу м. Ізюм”, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети (тип встановлюється);
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • БпЛА (тип встановлюється).

“У Куп’янському районі пошкоджений автомобіль (с. Грушівка); в Ізюмському районі пошкоджені електромережі (сел. Савинці), автомобіль (с. Студенок); у Чугуївському районі пошкоджений магазин, два автомобілі (сел. Старий Салтів)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Десять боїв зафіксували на Харківщині минулої доби

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова
Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова
24.12.2025, 09:03
Новини Харкова — головне за 24 грудня: обстріли, пожежа в Дергачах
Новини Харкова — головне за 24 грудня: обстріли, пожежа в Дергачах
24.12.2025, 09:36
Сьогодні 24 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 грудня 2025: яке свято та день в історії
24.12.2025, 06:00
ISW: українські захисники просунулися на Куп’янщині. Які плани РФ на півночі
ISW: українські захисники просунулися на Куп’янщині. Які плани РФ на півночі
24.12.2025, 07:45
Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)
Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)
23.12.2025, 19:06
Нічна пожежа у Дергачах: працівникам ДСНС вдалося врятувати двох жінок
Нічна пожежа у Дергачах: працівникам ДСНС вдалося врятувати двох жінок
24.12.2025, 08:05

Новини за темою:

24.12.2025
Десять боїв зафіксували на Харківщині протягом минулої доби
23.12.2025
На Харківщині ворог намагався прорватися 17 разів – де атакувала РФ
22.12.2025
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
22.12.2025
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
22.12.2025
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 09:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".