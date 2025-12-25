За сутки из-за российских обстрелов Харьковщины пострадали 17 человек
В течение минувших суток россияне атаковали 13 населенных пунктов Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов один человек погиб, 17 человек пострадали. В Харькове погиб 51-летний мужчина, пострадали 14 мужчин и одна женщина; в с. Митрофановка Двуречанской громады пострадал 64-летний мужчина; в с. Подолы Куриловской громады пострадал 56-летний мужчина», – передает Синегубов.
За сутки по региону прилетело:
- ракеты — РСЗО «Торнадо-С» (количество устанавливается);
- три КАБ;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Ланцет»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- десять БпЛА (тип устанавливается).
Из-за ударов в Харькове повреждена многоэтажка, три частных дома, гаражи и авто. А в Богодуховском районе под атакой оказались дома.
«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Митрофановка); в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Малое Веселое), СТО (с. Подворки), гражданское предприятие, здание, складское помещение (г. Дергачи); в Лозовском районе поврежден частный дом, складские помещения, автомобиль (с. Башиловка)», – добавил начальник ХОВА.
