За сутки из-за российских обстрелов Харьковщины пострадали 17 человек

Происшествия 09:08   25.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток россияне атаковали 13 населенных пунктов Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрелов один человек погиб, 17 человек пострадали. В Харькове погиб 51-летний мужчина, пострадали 14 мужчин и одна женщина; в с. Митрофановка Двуречанской громады пострадал 64-летний мужчина; в с. Подолы Куриловской громады пострадал 56-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по региону прилетело:

  • ракеты — РСЗО «Торнадо-С» (количество устанавливается);
  • три КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Ланцет»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • десять БпЛА (тип устанавливается).

Из-за ударов в Харькове повреждена многоэтажка, три частных дома, гаражи и авто. А в Богодуховском районе под атакой оказались дома.

«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Митрофановка); в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Малое Веселое), СТО (с. Подворки), гражданское предприятие, здание, складское помещение (г. Дергачи); в Лозовском районе поврежден частный дом, складские помещения, автомобиль (с. Башиловка)», – добавил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
