За добу через російські обстріли Харківщини постраждали 17 людей
Протягом минулої доби росіяни атакували 13 населених пунктів Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 17 людей постраждали. У м. Харків загинув 51-річний чоловік, постраждали 14 чоловіків і одна жінка; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 56-річний чоловік”, – передає Синєгубов.
За добу по регіону прилетіло:
- ракети – РСЗВ “Торнадо-С” (кількість встановлюється);
- три КАБ;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- два БпЛА типу «Ланцет»;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
Через удари у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, три приватні будинки, гаражі та авто. А у Богодухівському районі під атакою опинилися доми.
“У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Митрофанівка); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Мале Веселе), СТО (с. Подвірки), цивільне підприємство, будівлю, складське приміщення (м. Дергачі); у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, автомобіль (с. Башилівка)“, – додав начальник ХОВА.
