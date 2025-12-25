Live

За добу через російські обстріли Харківщини постраждали 17 людей

Події 09:08   25.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни атакували 13 населених пунктів Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 17 людей постраждали. У м. Харків загинув 51-річний чоловік, постраждали 14 чоловіків і одна жінка; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 56-річний чоловік”, – передає Синєгубов.

За добу по регіону прилетіло:

  • ракети – РСЗВ “Торнадо-С” (кількість встановлюється);
  • три КАБ;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • два БпЛА типу «Ланцет»;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

Через удари у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, три приватні будинки, гаражі та авто. А у Богодухівському районі під атакою опинилися доми.

“У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Митрофанівка); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Мале Веселе), СТО (с. Подвірки), цивільне підприємство, будівлю, складське приміщення (м. Дергачі); у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, автомобіль (с. Башилівка)“, – додав начальник ХОВА.

