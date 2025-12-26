Как будут отключать свет сегодня, рассказали в «Харьковоблэнерго»

В пятницу, 26 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-17:00; 20:30-24:00

3.1 03:00-10:00; 13:30-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-10:00; 13:30-17:00; 20:30-22:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 10:00-13:30; 17:00-22:00

5.2 10:00-13:30; 17:00-22:00

6.1 03:00-06:30; 10:00-13:30; 17:00-20:30

6.2 03:00-06:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.