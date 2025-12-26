Live

Як відключатимуть світло сьогодні, розповіли в “Харківобленерго”

Суспільство 10:19   26.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як відключатимуть світло сьогодні, розповіли в "Харківобленерго"

У п’ятницю, 26 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, повідомляють у АТ “Харківобленерго”. 

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-03:00; 07:00–13:30; 17:00–20:30; 22:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 07:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00–10:00; 13:30–17:00; 20:30-24:00

3.1 03:00-10:00; 13:30–17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-10:00; 13:30–17:00; 20:30-22:00

4.1 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 10:00–13:30; 17:00-22:00

5.2 10:00–13:30; 17:00-22:00

6.1 03:00-06:30; 10:00–13:30; 17:00-20:30

6.2 03:00-06:00; 07:00–13:30; 17:00-20:30

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
