Як відключатимуть світло сьогодні, розповіли в “Харківобленерго”
У п’ятницю, 26 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, повідомляють у АТ “Харківобленерго”.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 00:00-03:00; 07:00–13:30; 17:00–20:30; 22:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 07:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 07:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 07:00–10:00; 13:30–17:00; 20:30-24:00
3.1 03:00-10:00; 13:30–17:00; 20:30-22:00
3.2 03:00-10:00; 13:30–17:00; 20:30-22:00
4.1 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 10:00–13:30; 17:00-22:00
5.2 10:00–13:30; 17:00-22:00
6.1 03:00-06:30; 10:00–13:30; 17:00-20:30
6.2 03:00-06:00; 07:00–13:30; 17:00-20:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.
