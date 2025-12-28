Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — сводка Генштаба ВСУ

Восемь раз атаковали с начала суток военные РФ в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки, Избицкого. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении защитники отбили одну российскую атаку в сторону Малой Шапковки.

Как сообщал утром 28 декабря Генштаб ВСУ, 11 раз атаковали военные РФ в Харьковской области в течение минувших суток. На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз пытались прорваться вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Лимана и Григоровки. На Купянском направлении накануне было четыре атаки оккупантов в сторону Петропавловки и Песчаного.