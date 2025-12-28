Де сьогодні на Харківщині атакували військові РФ – зведення Генштабу ЗСУ

Вісім разів атакували від початку доби військові РФ у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки, Ізбицького. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку захисники відбили одну російську атаку у бік Малої Шапківки.

Як повідомляв вранці 28 грудня Генштаб ЗСУ, 11 разів атакували військові РФ у Харківській області протягом минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів намагалися прорватися поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лимана та Григорівки. На Куп’янському напрямку напередодні було чотири атаки окупантів у бік Петропавлівки та Піщаного.