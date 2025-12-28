Дуже сильна виснаженість – Трегубов про ситуацію навколо Вовчанська (відео)
Ситуацію навколо міста Вовчанськ Харківської області схарактеризував в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
“Навколо Вовчанська, ну, я б сказав, що дуже сильна виснаженість. З одного боку росіян, з іншого – навіть самого рельєфу місцевості. Бо дуже довго йдуть бої, дуже багато руйнувань, дуже багато оптоволокна просто усюди, яке лежить там просто вже під ногами. Тому ця місцевість виглядає як місцевість, на якій воюють справді довго. Не можна порівнювати з Першою світовою. У Першу світову оптоволокно по землі розкидано не було. Але дуже характерно видно, що там кілька років топчуться на одному і тому ж п’ятачку”, – сказав Трегубов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
