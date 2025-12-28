Альтернативна реальність – Трегубов про відновлення брехні в РФ про Куп’янськ
Заяви на ресурсах Міноборони РФ щодо начебто контролю російських військ над Куп’янськом, які відновилися 27 грудня, висміяв в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.
“Дуже кумедно було вчора спостерігати за ресурсами Міністерства оборони Росії, де продовжувалася симуляція, розповіді про контроль над Куп’янськом. Навіть якісь люди в балаклавах на тлі невідомо чого розповідали, що “я такий-то, мій позивний Альдебаран, ми тут героїчно тримаємо Куп’янськ, не пускаємо сюди хохлів”. Там вже взагалі альтернативна реальність пішла. Я навіть не знаю, як це характеризувати”, – прокоментував Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Насправді ж, за його інформацією, в Куп’янську залишається кілька десятків росіян, зачистка міста триває.
“Росіяни залишаються оточеними в самому місті без перспектив деблокади. Їхні зусилля спрямовані не стільки на сам Куп’янськ, скільки на лівий берег річки Оскіл. Там вони намагаються хоч щось зробити. Але в самому місті росіяни залишаються оточеними і зачищаються, поступово знищуються”, – поінформував Трегубов.
Він також додав, що на відміну від Куп’янська на лівому березі річки Оскіл у військових РФ «логістично досить вдала ситуація».
Про те, що 27 грудня Міноборони Росії раптово відновило публікації звітів про “успіхи” російських військ у Куп’янську, раніше написав американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики дійшли висновку, що МО РФ, ймовірно, подвоює зусилля, щоб приховати свої невдачі у Куп’янську та не послабити позицію Росії у поточних мирних переговорах із США.
Читайте також: Енергоострів VS святковий терор: огляд фронту (відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Альтернативна реальність – Трегубов про відновлення брехні в РФ про Куп’янськ», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2025 в 11:14;