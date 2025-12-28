Альтернативна реальність – Трегубов про відновлення брехні в РФ про Куп’янськ

Заяви на ресурсах Міноборони РФ щодо начебто контролю російських військ над Куп’янськом, які відновилися 27 грудня, висміяв в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“Дуже кумедно було вчора спостерігати за ресурсами Міністерства оборони Росії, де продовжувалася симуляція, розповіді про контроль над Куп’янськом. Навіть якісь люди в балаклавах на тлі невідомо чого розповідали, що “я такий-то, мій позивний Альдебаран, ми тут героїчно тримаємо Куп’янськ, не пускаємо сюди хохлів”. Там вже взагалі альтернативна реальність пішла. Я навіть не знаю, як це характеризувати”, – прокоментував Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Насправді ж, за його інформацією, в Куп’янську залишається кілька десятків росіян, зачистка міста триває.

“Росіяни залишаються оточеними в самому місті без перспектив деблокади. Їхні зусилля спрямовані не стільки на сам Куп’янськ, скільки на лівий берег річки Оскіл. Там вони намагаються хоч щось зробити. Але в самому місті росіяни залишаються оточеними і зачищаються, поступово знищуються”, – поінформував Трегубов.

Він також додав, що на відміну від Куп’янська на лівому березі річки Оскіл у військових РФ «логістично досить вдала ситуація».

Про те, що 27 грудня Міноборони Росії раптово відновило публікації звітів про “успіхи” російських військ у Куп’янську, раніше написав американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики дійшли висновку, що МО РФ, ймовірно, подвоює зусилля, щоб приховати свої невдачі у Куп’янську та не послабити позицію Росії у поточних мирних переговорах із США.