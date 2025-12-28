Live

Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске

Записано 11:14   28.12.2025
Елена Нагорная
Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске Скриншот

Заявления на ресурсах Минобороны РФ о якобы контроле российских войск над Купянском, которые возобновились 27 декабря, высмеял в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Очень забавно было вчера наблюдать за ресурсами Министерства обороны России, где продолжалась симуляция, рассказы о контроле над Купянском. Даже какие-то люди в балаклавах на фоне неизвестно чего рассказывают, что «я такой-то, мой позывной Альдебаран, мы здесь героически держим Купянск, не пускаем сюда хохлов». Там уже вообще альтернативная реальность пошла. Я даже не знаю, как это охарактеризовать», — прокомментировал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

На самом деле, по его информации, в Купянске остается несколько десятков россиян, зачистка города продолжается.

«Россияне остаются окруженными в самом городе без перспектив деблокады. Их усилия направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол. Там они пытаются хоть что-то сделать. Но в самом городе россияне остаются окруженными и зачищаются, постепенно уничтожаются», — сообщил Трегубов.

Он также добавил, что в отличие от Купянска на левом берегу реки Оскол у военных РФ «логистически довольно удачная ситуация».

О том, что 27 декабря Минобороны России внезапно возобновило публикации отчетов об «успехах» российских войск в Купянске, ранее написал американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики пришли к выводу, что МО РФ, вероятно, удваивает усилия, чтобы скрыть свои неудачи в Купянске и не ослабить позицию России в текущих мирных переговорах с США.

Читайте также: Энергоостров VS праздничный террор: обзор фронта (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории
28.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 28 декабря: фронт, в РФ снова лгут о Купянске
Новости Харькова — главное за 28 декабря: фронт, в РФ снова лгут о Купянске
28.12.2025, 11:27
«Прямой путь к обезлюживанию» — Терехов про Харьков после войны
«Прямой путь к обезлюживанию» — Терехов про Харьков после войны
27.12.2025, 17:57
Как будут отключать свет в Харьковской области 28 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 28 декабря — график
28.12.2025, 08:32
Метель и небольшой мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 28 декабря
Метель и небольшой мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 28 декабря
27.12.2025, 19:00
Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске
Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске
28.12.2025, 11:14

Новости по теме:

28.12.2025
Отчеты об «успехах» россиян в Купянске внезапно возобновило МО РФ — анализ ISW
27.12.2025
«У СОУ есть два-три месяца» — Коваленко о планах РФ наступать на Харьковщине📹
27.12.2025
«Вопиющая ложь» — ISW про ситуацию в Купянске и ее значение для Донбасса
26.12.2025
«В Купянске все нормально». Россияне давят вблизи города, зачем — Трегубов
26.12.2025
«Крики стояли постоянно»: будут судить 18 организаторов пыточной в Купянске


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2025 в 11:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявления на ресурсах Минобороны РФ о якобы контроле российских войск над Купянском высмеял начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.".