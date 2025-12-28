Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске

Заявления на ресурсах Минобороны РФ о якобы контроле российских войск над Купянском, которые возобновились 27 декабря, высмеял в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Очень забавно было вчера наблюдать за ресурсами Министерства обороны России, где продолжалась симуляция, рассказы о контроле над Купянском. Даже какие-то люди в балаклавах на фоне неизвестно чего рассказывают, что «я такой-то, мой позывной Альдебаран, мы здесь героически держим Купянск, не пускаем сюда хохлов». Там уже вообще альтернативная реальность пошла. Я даже не знаю, как это охарактеризовать», — прокомментировал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

На самом деле, по его информации, в Купянске остается несколько десятков россиян, зачистка города продолжается.

«Россияне остаются окруженными в самом городе без перспектив деблокады. Их усилия направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол. Там они пытаются хоть что-то сделать. Но в самом городе россияне остаются окруженными и зачищаются, постепенно уничтожаются», — сообщил Трегубов.

Он также добавил, что в отличие от Купянска на левом берегу реки Оскол у военных РФ «логистически довольно удачная ситуация».

О том, что 27 декабря Минобороны России внезапно возобновило публикации отчетов об «успехах» российских войск в Купянске, ранее написал американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики пришли к выводу, что МО РФ, вероятно, удваивает усилия, чтобы скрыть свои неудачи в Купянске и не ослабить позицию России в текущих мирных переговорах с США.