Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске
Заявления на ресурсах Минобороны РФ о якобы контроле российских войск над Купянском, которые возобновились 27 декабря, высмеял в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
«Очень забавно было вчера наблюдать за ресурсами Министерства обороны России, где продолжалась симуляция, рассказы о контроле над Купянском. Даже какие-то люди в балаклавах на фоне неизвестно чего рассказывают, что «я такой-то, мой позывной Альдебаран, мы здесь героически держим Купянск, не пускаем сюда хохлов». Там уже вообще альтернативная реальность пошла. Я даже не знаю, как это охарактеризовать», — прокомментировал Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
На самом деле, по его информации, в Купянске остается несколько десятков россиян, зачистка города продолжается.
«Россияне остаются окруженными в самом городе без перспектив деблокады. Их усилия направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол. Там они пытаются хоть что-то сделать. Но в самом городе россияне остаются окруженными и зачищаются, постепенно уничтожаются», — сообщил Трегубов.
Он также добавил, что в отличие от Купянска на левом берегу реки Оскол у военных РФ «логистически довольно удачная ситуация».
О том, что 27 декабря Минобороны России внезапно возобновило публикации отчетов об «успехах» российских войск в Купянске, ранее написал американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики пришли к выводу, что МО РФ, вероятно, удваивает усилия, чтобы скрыть свои неудачи в Купянске и не ослабить позицию России в текущих мирных переговорах с США.
Читайте также: Энергоостров VS праздничный террор: обзор фронта (видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2025 в 11:14;