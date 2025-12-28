Live

Очень сильное истощение — Трегубов о ситуации вокруг Волчанска (видео)

Записано 15:27   28.12.2025
Елена Нагорная
Очень сильное истощение — Трегубов о ситуации вокруг Волчанска (видео) Скриншот

Ситуацию вокруг города Волчанск Харьковской области охарактеризовал в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Вокруг Волчанска, ну, я бы сказал, что очень сильное истощение. С одной стороны, россиян, с другой — даже самого рельефа местности. Потому что очень долго идут бои, очень много разрушений, очень много оптоволокна просто везде, которое лежит там просто уже под ногами. Поэтому эта местность выглядит как местность, на которой воюют действительно долго. Нельзя сравнивать с Первой мировой. В Первую мировую оптоволокно по земле разбросано не было. Но очень характерно видно, что там несколько лет топчутся на одном и том же пятачке», — сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске

Автор: Елена Нагорная
