Стрелял в сотрудника ТЦК на Новый год: подробности происшествия в Харькове

Харьковский областной ТЦК и СП прокомментировал происшествие в Харькове, которое случилось утром 31 декабря. Ранее в полиции сообщили, что военнослужащий не пострадал. У ТЦК другая информация.

«В Харькове, во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных, гражданский совершил вооруженное нападение на солдата Вооруженных Сил Украины, произведя выстрел из травматического оружия. В результате нападения военнослужащий получил ранение и был доставлен в больницу», — заявили в пресс-службе ХОТЦК и СП.

По информации терцентра комплектования, причиной стрельбы на Новый год стала просьба представителя группы оповещения предоставить военно-учетные документы для проверки.

«Отмечаем: любые проявления насилия в отношении военнослужащих или работников государственных органов недопустимы и влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Призываем граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения непроверенной информации и действовать только в правовом поле», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что выстрел был в сторону военнослужащего, однако тот не получил телесных повреждений — пуля только испортила ему форму. Вероятного стрелка задержали, ему готовятся сообщить о подозрении.