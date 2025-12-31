Live

Стрелял в сотрудника ТЦК на Новый год: подробности происшествия в Харькове

Происшествия 14:52   31.12.2025
Оксана Горун
Стрелял в сотрудника ТЦК на Новый год: подробности происшествия в Харькове

Харьковский областной ТЦК и СП прокомментировал происшествие в Харькове, которое случилось утром 31 декабря. Ранее в полиции сообщили, что военнослужащий не пострадал. У ТЦК другая информация.

«В Харькове, во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных, гражданский совершил вооруженное нападение на солдата Вооруженных Сил Украины, произведя выстрел из травматического оружия. В результате нападения военнослужащий получил ранение и был доставлен в больницу», — заявили в пресс-службе ХОТЦК и СП.

По информации терцентра комплектования, причиной стрельбы на Новый год стала просьба представителя группы оповещения предоставить военно-учетные документы для проверки.

Читайте также: «В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК

«Отмечаем: любые проявления насилия в отношении военнослужащих или работников государственных органов недопустимы и влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Призываем граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения непроверенной информации и действовать только в правовом поле», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что выстрел был в сторону военнослужащего, однако тот не получил телесных повреждений — пуля только испортила ему форму. Вероятного стрелка задержали, ему готовятся сообщить о подозрении.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное 31 за декабря: стрельба в ТЦК, график работы метро
Новости Харькова – главное 31 за декабря: стрельба в ТЦК, график работы метро
31.12.2025, 14:58
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
31.12.2025, 12:17
«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год
«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год
31.12.2025, 10:04
Сегодня 31 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 декабря 2025: какой праздник и день в истории
31.12.2025, 06:00
Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС
Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС
31.12.2025, 07:38
Стрелял в сотрудника ТЦК на Новый год: подробности происшествия в Харькове
Стрелял в сотрудника ТЦК на Новый год: подробности происшествия в Харькове
31.12.2025, 14:52

Новости по теме:

25.02.2025
Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК
10.07.2024
Деньги без вести пропавшего бойца ВСУ присвоила женщина в Харьковской области
02.07.2024
Лжеволонтер «кинул» военного ВСУ на 30 тысяч гривен на Харьковщине
08.05.2024
Закон о мобилизации: вручение повесток по-новому и санкции для уклонистов
04.02.2024
Скандал в Харькове: в пиццерии отказались накормить бойца, но потом извинились


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Стрелял в сотрудника ТЦК на Новый год: подробности происшествия в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 14:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной ТЦК и СП прокомментировал происшествие в Харькове, которое случилось утром 31 декабря. Ранее в полиции сообщили, что военнослужащий не пострадал ".