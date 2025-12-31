Стріляв у співробітника ТЦК на Новий рік: подробиці події в Харкові

Харківський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент у Харкові, який стався вранці 31 грудня. Раніше в поліції повідомили, що військовослужбовець не постраждав. ТЦК має іншу інформацію.

“У Харкові, під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив озброєний напад на солдата Збройних Сил України, здійснивши постріл з травматичної зброї. У результаті нападу військовослужбовець отримав поранення та був доставлений до лікарні“, – заявили в ХОТЦК і СП.

За інформацією терцентру комплектування, причиною стрілянини на Новий рік стало прохання представника групи оповіщення надати військово-облікові документи для перевірки.

“Наголошуємо: будь-які прояви насильства щодо військовослужбовців або працівників державних органів є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства. Закликаємо громадян зберігати спокій, утримуватися від поширення неперевіреної інформації та діяти виключно в правовому полі”, — підкреслили в пресслужбі.

Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що постріл був у бік військовослужбовця, проте той не отримав тілесних ушкоджень – куля лише зіпсувала йому форму. Ймовірного стрільця затримали, йому готуються повідомити про підозру.