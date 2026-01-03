Смертельное ДТП на Харьковщине – погибла 63-летняя велосипедистка

ДТП произошло сегодня, 3 января, около 05:30 в районе 49 километра автодороги «Мерефа-Лозовая-Павлоград», пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автомобиль Volkswagen LT наехал на 63-летнюю велосипедистку. В результате столкновения женщина погибла на месте происшествия.

«Следователи СУ ГУНП в Харьковской области начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – передают в полиции.

Теперь водителю грозит восемь лет тюрьмы, а также лишение прав на три года.