Смертельное ДТП на Харьковщине – погибла 63-летняя велосипедистка

Происшествия 19:55   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
ДТП произошло сегодня, 3 января, около 05:30 в районе 49 километра автодороги «Мерефа-Лозовая-Павлоград», пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

Автомобиль Volkswagen LT наехал на 63-летнюю велосипедистку. В результате столкновения женщина погибла на месте происшествия.

«Следователи СУ ГУНП в Харьковской области начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – передают в полиции.

Теперь водителю грозит восемь лет тюрьмы, а также лишение прав на три года.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
